Ростов-на-Дону, , 11:44 — REGNUM В Ростовской области снизилась добыча угля, о чём свидетельствуют показатели за десять месяцев 2020 года. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве 24 ноября.

В период с января по октябрь на Дону добыто свыше 4,4 млн тонн. Этот показатель ниже прошлогоднего на 8%. При этом объём добычи угля в 2020 году может достичь уровня 2019 года (5,3−5,4 млн тонн угля) путём активизации работы угледобывающих предприятий.

В планах региональных властей — увеличение ежегодного объёма добычи угля. Этому должна способствовать модернизация и создание производств по глубокой переработке угля. На эти цели до 2035 года предполагается направить около 25 млрд рублей.