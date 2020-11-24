Москва, , 11:17 — REGNUM Продажи компактного кроссовера Mazda CX-30 в России стартуют в 2021 году. Об этом сообщает пресс-служба японского автопроизводителя.

Всего будет три комплектации CX-30: Drive, Active и Supreme. Покупателям будут доступны как переднеприводные, так и полноприводные модификации автомобиля.

В движение машину приводит двухлитровый двигатель внутреннего сгорания SkyActive производительностью 150 л. с., который работает с механической или автоматической трансмиссиями.

В комплектации Active предусмотрены: система проецирования данных на лобовое стекло, климат-контроль, круиз-контроль, а также датчики света и дождя. Кроме того, автомобиль в данной комплектации имеет электроподогрев передних сидений и зеркал бокового обзора.

Автопроизводитель также укомплектовал модель восемью динамиками, мультирулём, а также системами активной и пассивной безопасности.

Стоимость CX-30 составляет 1 869 000 рублей. На российском авторынке новинка появится 15 января 2021 года.

Напомним, по версии журнала Consumer Reports, самыми надёжными марками автомобилей в Соединённых Штатах в 2020 году признаны Mazda, Toyota, Lexus, Buick и Honda. Данный рейтинг был составлен по итогам опроса более 330 тысяч автовладельцев из США.

Читайте также: В Россию привезли спецверсии Mazda6 и СХ-5