Москва, , 11:06 — REGNUM В России нет никаких предпосылок к тому, чтобы начали расти реальные располагаемые доходы населения. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 24 ноября заявил доцент Финансового университета при правительстве РФ Олег Комолов. Так он прокомментировал итоги опроса, который показал, что 60% жителей России надеются на то, что их доход в 2021 году не изменится или вырастет.

«Честно говоря, я не вижу оснований для такого оптимизма, если мы, конечно, говорим о реальных доходах. Мне представляется, что рядовой обыватель не учитывает этот фактор и имеет в виду номинальную заработную плату. Она вполне может вырасти, и этому ничего не препятствует. Какая-то индексация происходит, — сказал Комолов. — Но если мы учтем все факторы, в первую очередь инфляционные, то скорее можно предположить, что реальные доходы расти не будут. Хотя смотря с чем сравнивать. Если брать доковидные времена — предыдущие шесть лет с начала 2014 года, когда реальные доходы падали из года в год, то относительно этой динамики роста точно не будет. Я не вижу к этому никаких предпосылок. А если ковидные — когда резко обвалился уровень реальных доходов под воздействием разорения малого бизнеса остановки предприятий, то, наверное, относительно этой ямы рост возможен».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть мнение, что рост дохода в кризисное время возможен среди высококвалифицированных специалистов.