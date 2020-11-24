Владикавказ, , 11:01 — REGNUM Движение транспорта в пункте пропуска через российско-грузинскую границу «Верхний Ларс» в Северной Осетии станет упорядоченней и быстрее после внедрения электронной очереди. Об этом сообщил и.о. директора департамента государственной политики в области обустройства пунктов пропуска через государственную границу Михаил Кокаев в ходе выездного совещания 23 ноября.

По его словам, вопрос внедрения электронной очереди на границе будет решаться одновременно с вопросом реконструкции автомобильного пункта пропуска, которая начнется в 2021 году и будет завершена к 2022 году. Но это потребует «внесения законодательных инициатив и изменений в действующее законодательство», отметил Кокаев.

«Мы значительно увеличим пропускную способность. Одновременно хотел бы отметить, что решение этого вопроса связано с другими пунктами, это и электронная очередь, которую надо прорабатывать, и информационная система, и много других задач, требующих решения», — цитирует Кокаева пресс-служба главы РСО-Алании.

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