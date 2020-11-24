Самара, , 11:00 — REGNUM Новые резиденты пришли в «Жигулевскую долину» Самарской области. Об этом 24 ноября сообщает пресс-служба правительства региона.

Так, по итогам заочного голосования экспертного совета технопарков в Самарской области были одобрены заявки 19 компаний.

Отмечается, что 17 компаний будут реализовывать свои проекты на территории «Жигулевской долины», а два резидента — в технопарке Самарской области. Таким образом будет создано свыше 300 рабочих мест.

По словам министра экономического развития и инвестиций региона Дмитрия Богданова, «Жигулевская долина» входит в топ-5 самых эффективных технопарков России, поэтому действующие и потенциальные резиденты могут быть уверены в возможностях, которые они смогут получить здесь для развития своих проектов. На сегодняшней день в технопарке работает почти 250 резидентов, которые создали почти две тысячи рабочих мест.

Отмечается, что проекты направлены на разработку и запуск средств промышленной и бытовой химии, поломоечных машин аккумуляторного типа, инновационных материалов, антисептических, дезинфицирующих и косметических средств, инженерных пластиков из переработанного вторичного сырья, жидкого, однокомпонентного полимерного кровельного материала, роботизированного участка укладки продукции пищевого назначения в конечную упаковку и другие.

Сообщается, что три новых резидента намерены разработать новые технологии по переработки отходов полипропиленовых изделий, автоматизированного производства персонализированного питания, нанесения конверсионного наноразмерного финишного слоя для защитно-декоративного цинкового покрытия.

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