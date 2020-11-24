Владикавказ, , 10:50 — REGNUM Пункт пропуска «Верхний Ларс», расположенный на российско-грузинской границе, будет реконструирован до 2022 года. Об этих планах сообщили участники выездного совещания с участием главы Северной Осетии Вячеслава Битарова, и.о. директора департамента государственной политики в области обустройства пунктов пропуска через государственную границу Михаила Кокаева, заместителя руководителя ФГКУ Росгранстрой Романа Крапивина и представителей пограничной и таможенной служб.

Работы по реконструкции обойдутся в 2 млрд рублей. В результате будет увеличено до 13 число полос движения грузового транспорта и до 26 — для легкового и пассажирского. Кроме того, будут созданы накопительные стоянки для большегрузов на 75 мест. Мощность пункта пропуска составит до 3,8 тыс. автомобилей в сутки.

Как сообщало ИА REGNUM, о необходимости расширения и реконструкции пункта пропуска через государственную границу, расположенного на Военно-Грузинской дороге в селении Верхний Ларс, говорится уже не один год. Загруженность таможенного поста и небольшое количество полос движения создают очереди из транспортных средств, особенно в период сезонных поездок или во время непогоды.

Читайте также: В Северной Осетии реконструируют пункт пропуска «Верхний Ларс»