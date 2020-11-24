Москва, , 10:34 — REGNUM В настоящее время границы между государствами оказались размыты, и наличие разного рода барьеров потеряло всякий смысл. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 24 ноября заявил управляющий партнёр «К5 Инвестиционная группа», член генсовета «Партии Роста» Дмитрий Тарасов. Так он прокомментировал призыв одного из руководителей ВТО снижать торговые барьеры в условиях продолжающейся пандемии.

«В современном мире, как мы все видим, границы практически размыты. Любые барьеры обходятся. Даже деньги можно перевести, используя криптовалюты, из одной страны в другую. И смысл в этих барьерах? Я считаю, что ВТО нужно упразднить. Барьеры снять. Вакцине, если ее эффективность доказана, дать ход, — сказал Тарасов. — Мир еще долго не вернется в норму, хотя следующая пандемия будет не такой страшной. Давайте будем бороться не с внешними угрозами из-за рубежа, а с внутренними: бюрократия, отсталость внедрения новых знаний в экономику».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Лада Прогунова заявила, что период «глобализма» и открытости в мировой торговле сменился «протекционистским» этапом, в ходе которого роль Всемирной торговой организации в качестве глобального торгового арбитра даже возрастает.

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