Москва, , 10:28 — REGNUM В России будет расти число тех, кто делает домашние заготовки на зиму. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 24 ноября заявил заместитель председателя «Партии Роста» и собственник торговой марки «Млесна» Сергей Демин. Так он прокомментировал итоги исследования, проведенного холдингом «Ромир», которое показало, что с каждым годом всё меньше жителей России делают домашние заготовки на зиму.

«С моей точки зрения, выборка в 1500 респондентов не такая большая, чтобы делать выводы общероссийского уровня, — сказал Демин. — У жителей столицы и крупных региональных центров иметь дачу модно и престижно. Но далеко не все выращивают там овощи и фрукты. Чаще дача — это место для отдыха в выходные дни, а консервированные продукты проще и быстрее приобрести в супермаркете. Однако я полагаю, что в регионах, где преобладает сельское население и огород — это необходимость, процент тех, кто делает домашние заготовки, не снизился, а вырос. На это однозначно повлияли и кризисные явления, потому что безработица стимулирует граждан к натуральному хозяйству, а значит, в данных за 2020 год мы точно увидим рост».

Как полагает Демин, число тех, кто делает заготовки на зиму, будет расти, потому что граждане вынуждены приспосабливаться к нестабильной ситуации.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, директор Центра агропродовольственной политики Института прикладных экономических исследований РАНХиГС Наталья Шагайда заявила, что, согласно опросам, пандемия стимулирует граждан России расширять свое производство.

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