Буденновск, Ставропольский край, , 10:31 — REGNUM Налоговая служба на Ставрополье просит признать банкротом машиностроительный завод в городе Буденновске, который задолжал 2,7 млн рублей по налоговым взносам. Однако новый руководитель предприятия намерен вывести его из долгов и продолжить деятельность.

С заявлением о банкротстве завода с 65-летней историей в Арбитражный суд Ставропольского края обратилась межрайонная инспекция ФНС №6 по региону. Долг предприятия накопился за три месяца просрочки налоговых платежей. Следующее заседание назначено на 14 декабря.

Между тем недавно на машиностроительном заводе сменилось руководство. Новый директор Геннадий Струков рассказал местному ИА «Победа26», что работу предприятия планируется продолжить, а долги погасить за счет продажи части территории завода.

«Предприятие конкурентоспособное, заказы есть, но он не может работать, потому что счета арестованы. Акционерное общество будет стараться идти на мировую и реструктуризировать долги. <…> Мы собираемся погасить долги за счет продажи части имущества и продолжить работать», — рассказал Струков.

Буденновский машиностроительный завод был образован в 1956 году, в настоящее время предприятие производит вагон-дома, сеялки-культиваторы, пневмосистемы, измельчители-разбрасыватели соломы, запасные части к сельскохозяйственной технике и другое. Согласно информации на сайте предприятия, объем реализации выпускаемой продукции превышает 50 млн рублей в год.