Москва, , 10:17 — REGNUM Конкурентный отбор в электронной форме объявила авиакомпания «Россия», которая готова оплатить операционный лизинг в отношении одного ВС Sukhoi Superjet 100. Самолёт должен быть поставлен в ноябре-декабре 2020 года. Максимальное значение цены договора превышает 3,255 млрд рублей, передаёт ИА REGNUM.

Итоги тендера планируется подвести 11 декабря 2020 года. Максимальная сумма по договору — 3 255 616 069 рублей.

«Воздушное судно передаётся в лизинг (аренду) по адресу: Российская Федерация, Московская область, г. Жуковский, аэропорт «Раменский» или иное место в Российской Федерации, которое может быть согласовано между сторонами и поставщиком», — отмечается в документации.

Авиакомпания планирует пополнить свой воздушный парк новым самолётом Sukhoi Superjet 100 модель RRJ-95B, который должен быть оборудован двумя маршевыми двигателями Sam146−1S17 и быть в исправном техническом состоянии. Комплектация определена базовой конфигурацией для данной модели.

Напомним, авиакомпания «Россия» входит в группу «Аэрофлот».