Москва, , 10:16 — REGNUM В октябре 2020 года в Москве зарегистрировали 12 103 договора ипотечного кредитования. Об этом 24 ноября сообщили в пресс-службе управления Росреестра по столице.

Это на 17% больше сентября 2020 года (тогда оформили 10 331 договор ипотеки) и на 51% больше октября 2019 года (8029 договоров).

Всего с января по октябрь 2020 года в Москве зарегистрировали 79 771 ипотечный договор — на 11% больше, чем за этот же период в 2019 году.

«При этом число сделок растет в среднем на 10% ежемесячно с июня, практически сразу после начала действия программы льготного кредитования при покупке квартиры на первичном рынке жилья», — прокомментировал статистику глава столичного управления Игорь Майданов.

По его мнению, рост связан с мерами государственной поддержки.