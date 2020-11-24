Москва, , 10:15 — REGNUM Нефть продолжила подъем на торгах 23 ноября на благоприятном сочетании факторов, которые протолкнули Brent к максимумам начала марта в ходе утренней сессии 24 ноября, заявил корреспонденту ИА REGNUMдиректор Академии управления финансами и инвестициями Арсений Дадашев.

«Котировки передвинули пики до области $46,70 за баррель и, похоже, готовы к дальнейшему росту. Важным фактором поддержки рынка черного золота остается тема вакцин сразу от нескольких фармацевтических компаний.

После сообщений об успешных испытаниях инвесторы тут же начали закладывать в цену скорое появление вакцин в массовом использовании и завершение эпидемии с сопровождающим восстановлением спроса на энергоносители.

Но ключевым драйвером роста Brent остается предстоящая встреча ОПЕК+, которая, как широко ожидается, принесет решение о продлении ограничения добычи из-за сохраняющейся неопределенности с пандемией и энергичным восстановлением добычи в Ливии.

Продолжая закладывать в цену такой сценарий, трейдеры могут продолжить двигать баррель в северном направлении в ближайшей перспективе несмотря на признаки перекупленности.

Так, следующей целью быков является психологическая отметка $50, которая может оказать Brent сопротивление, если котировкам удастся дойти до этой отметки», — считает эксперт.

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