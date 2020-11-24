Сеул, , 10:23 — REGNUM Южнокорейская авиакомпания Air Busan с 6 декабря возобновит полёты по маршруту Инчхон — Нинбо, ранее отменённые из-за пандемии коронавируса, спустя десять месяцев. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей компании.

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По их словам, полёты по данному маршруту будут осуществляться один раз в неделю 220-местным самолётом Airbus A321−200.

Кроме того, авиакомпания Air Busan прекратит выполнение полётов по маршруту Инчхон — Шэньчжэнь после 27 ноября в связи с большим количеством рейсов других авиакомпаний по данному маршруту.

Напомним, что 15 октября авиакомпания возобновила полёты по маршруту Пусан — Циндао.

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