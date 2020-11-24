Москва, , 10:13 — REGNUM То, что США могут уступить Китаю мировое лидерство по нефтепереработке, в первую очередь связано с тем, что Америка закрывает часть нефтеперерабатывающих заводов и многие компании планируют двигаться в сторону альтернативной энергетики. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 24 ноября заявила главный редактор Investing.com (Россия) Анастасия Кошелева.

«Особенно актуальным это станет с приходом Байдена к власти, так как он является сторонником «зеленой энергетики», — пояснила она. — Вместе с этим в Китае, напротив, происходит бурный рост нефтеперерабатывающей отрасли и строится одновременно несколько заводов. Тот факт, что Китай станет лидером нефтеперерабатывающей промышленности, связан скорее именно с осознанным уходом американского бизнеса в сторону «зеленой энергетики», нежели с упущенными возможностями».

В свою очередь доцент кафедры международной коммерции Высшей школы корпоративного управления РАНХиГС Тамара Сафонова отметила, что в настоящее время наблюдается профицит мировых мощностей по добыче и переработке нефти и газа, трубопроводных и терминальных мощностей.

«На фоне разработки экологических программ и глобального снижения потребления углеводородов именно региональное потребление в конкретных странах станут ключевыми факторами, которые будет влиять на изменение объёмов нефтепереработки», — подчеркнула она.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Олег Каленов заявил, что для России выгодно, если Китай обгонит США по объемам нефтепереработки.

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