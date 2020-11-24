Москва, , 10:16 — REGNUM Продажи кроссовера Geely Tugella начнутся в России 25 декабря 2020 года. Об этом сообщила пресс-служба компании.

Стоимость машины в комплектации Flagship будет составлять 2 499 900 рублей. За эту цену покупатель получит автомобиль с двухлитровым турбированным бензиновым двигателем производительностью 238 л. с. (350 Нм) и восьмискоростную автоматическую трансмиссию Aisin.

До «сотни» авто ускоряется за 6,9 секунды. Расход топлива на 100 км пути равен 8,1 литра.

Модель оснащена приводом 4×4 с электрогидравлической муфтой BorgWarner. Для водителя доступны пять различных режимов вождения: экономичный, стандартный, спортивный, а также для движения по бездорожью и снегу.

Отмечается, что авто имеет антикоррозийную защиту днища и кузова, шумоизоляцию и пакет «зимних» опций.

Напомним, в октябре 2020 года на российском рынке было реализовано 2016 новых машин компании Geely. Это на 119% больше по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.

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