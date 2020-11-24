Уфа, , 10:31 — REGNUM Птицекомплекс «Урал» по выращиванию индейки вышел на полную мощность в Башкирии. Об этом 24 ноября сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства региона.

По сообщению пресс-службы ведомства, комплекс возобновил свою работу более одного года назад на площадке обанкротившегося БПК им. М. Гафури. В настоящее время он вышел на полную рабочую мощность: здесь на восьми площадках выращивают 850 тысяч голов индейки. К концу текущего года комплекс планирует произвести 25 тысяч тонн этой птицы.

По словам министра сельского хозяйства Ильшата Фазрахманова, вся продукция отгружается за пределы Башкирии, поэтому жители республики ее не видят на прилавках магазинов.

По словам коммерческого директора птицекомплекса Евгения Матвеева, предприятие сейчас ведет переговоры с крупными сетями. В ближайшее время продукция появится в одной из торговых сетей. Руководство комплекса также планирует расширить ассортимент за счет выпуска колбасных изделий.

Отмечается, что в 2020 году предприятие произвело продукции на сумму свыше 3,3 млрд рублей, а выручка составила 1,8 млрд рублей. Здесь работают 1115 сотрудников и набор персонала продолжается.

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