Москва, , 10:02 — REGNUM В России индустрия гостиничного бизнеса и туризма вернется к прежним объемам только после массового распространения вакцины. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 24 ноября заявила главный редактор Investing.com (Россия) Анастасия Кошелева. Так она прокомментировала новость о том, что 60% жителей России надеются на то, что их доход в 2021 году не изменится или вырастет.

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"Несмотря на то, что экономисты прогнозируют восстановление экономики в 2021 году, приведенные цифры действительно выглядят довольно оптимистично, так как сфер, пострадавших от коронакризиса, в России довольно много, — пояснила Кошелева. — Скорее мы наблюдаем тенденцию, что рост дохода в кризисное время возможен среди высококвалифицированных специалистов. Для людей рабочих профессий, так называемых синих воротничков, кризис всегда ощущается острее, их чаще касаются сокращения, и им сложнее найти место с увеличением дохода».

Также она добавила, что если не будет локдауна и других строгих ограничений, то начнут восстанавливаться отрасли общественного питания, индустрия мероприятий, досуга и развлечений. А вот индустрия гостиничного бизнеса и туризма вернется к прежним объемам только после массового распространения вакцины.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, за 2020 год стремительно выросли все сферы онлайн-бизнеса, туда ушли даже те потребители, которые никогда ими не пользовались, и поэтому офлайну теперь будет гораздо сложнее возвращать своих клиентов.