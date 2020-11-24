Грозный, , 09:59 — REGNUM Власти Чечни обсудят с жителями региона проект стратегии развития республики на предстоящие 15 лет. Проект размещен на официальном сайте для общественных обсуждений, пишет ИА «Грозный-Информ».

Стратегия разработана на основании республиканского закона от 5 июля 2018 года «О прогнозировании и планировании социально-экономического развития Чеченской Республики». В ней учтены приоритетные цели и задачи субъекта до 2035 года, а также разработаны механизмы их достижения. При этом цели развития Чечни увязаны с приоритетами развития СКФО и России в целом.

О размещении стратегии на 15-летний период для обсуждения общественности стало известно после рабочего совещания министерства экономического, территориального развития и торговли Чечни.