Севастополь, , 09:58 — REGNUM Работы по ремонту подъезда к аэропорту «Бельбек» в Севастополе, которые ведутся в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», будут завершены до конца 2020 года. Об этом сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

Участок в три километра от транспортной развязки в районе села Фруктовое до аэропорта «Бельбек» является единственным проездом к аэропорту, а кроме того, соединяет Севастополь с населенными пунктами Нахимовского района.

В рамках ремонта предполагается замена 30 тыс. кв. м асфальтобетонного покрытия, укрепление обочин, установка 120 дорожных знаков, почти 3 км металлического барьерного ограждения, сигнальные столбики. На данные момент уже уложено два слоя асфальтобетонного покрытия и приступила к установке технических средств организации дорожного движения. Общая стоимость работ — 52 миллиона рублей.

Всего в 2020 году в Севастополе планируется привести в нормативное состояние 94 объекта общей протяженностью более 90 километров.