Москва, , 09:51 — REGNUM Согласно опросам пандемия стимулирует граждан России расширять свое производство. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 24 ноября заявила директор Центра агропродовольственной политики Института прикладных экономических исследований РАНХиГС Наталья Шагайда. Так она прокомментировала новость о том, что с каждым годом всё меньше жителей России делают домашние заготовки на зиму.

«Доля производства продукции в хозяйствах граждан стремительно сокращается. В 2010 г. было 45% от производства в стране, а в 2019 — менее 29%, — сказала Шагайда. — Год от года сокращается доля натуральных поступлений, в том числе — из личных подсобных хозяйств в общих расходах на питание. В городе эта доля невелика: в 2010 г. она составляла 8%, в 2019 г.-2020 г. около 7%. В селе — значительно больше: в 2010 г. было 27%, а сейчас — 20−21%. Семьи даже в селе уже преимущественно покупают продукты питания в магазине, кроме овощей и картофеля».

Как пояснила эксперт, согласно опросам пандемия стимулирует граждан расширять свое производство.

«Около 37% из тех, кто имеет участки, ответили, что расширят производство. По сравнению с 2017 г. в 2020 г. увеличивается доля хозяйств с животными. Рост производства был бы больше, если бы — как отмечали респонденты — не было запрета на выращивание свиней (из-за риска заболеваний) для крупных свинокомплексов. Именно собственное производство стимулирует заготовки», — добавила Шагайда.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Константин Ордов заявил, что доступность широкого ассортимента «закруток» в российских магазинах снижает потребность в самостоятельной консервации урожая.

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