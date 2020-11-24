Уфа, , 09:55 — REGNUM Мясоперерабатывающий комбинат планируют построить в Башкирии. Об этом 24 ноября сообщил глава региона Радий Хабиров на своей странице в социальной сети.

По его словам, возводить объект будут в Белебее. Этот проект является очень важным для города: уже была подготовлена площадка для начала строительства. На реализацию данного проекта планируют направить порядка 10 миллиардов инвестиций. В результате будет создано 1200 рабочих мест.

Хабиров отметил, что этот проект является результатом формирования в Башкирии инвестиционного климата, который позволил даже в условиях пандемии не сворачивать проекты.

Читайте ранее в этом сюжете: В Тольятти намерены запустить производство дождевальных машин полного цикла

Читайте развитие сюжета: Минэкономразвития и инвестиционной политики Башкирии вступило в WAIPA