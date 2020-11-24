Москва, , 09:53 — REGNUM Экспорт нефти и газа из России в Европу к 2040 году может сократиться. Об этом 24 ноября заявил вице-президент по стратегическому развитию компании «Лукойл» Леонид Федун в интервью газете «Коммерсантъ».

»Это неизбежно (сокращение экспорта нефти из России в Европу — прим. ИА REGNUM). Европейский нефтяной рынок будет сокращаться и к 2040 году может уменьшиться в два раза, согласно прогнозу ЕС», — сказал он.

Также Федун указал, что ожидается снижение поставок российского газа в Европу.

«Падение (газового экспорта из РФ в ЕС) будет, но не такое сильное, пока цена на газ будет низкой», — уточнил он.

Кроме этого, вице-президент по стратегическому развитию «Лукойла» рассказал, что в первую очередь Европа перестанет использовать уголь и собирается вводить норму о содержании водорода в метане до 5%.

«Так что потребление традиционного газа может сократиться к 2040 году», — добавил Федун.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 ноября стало известно, что государства-участники соглашения ОПЕК+ намерены продлить сокращение добычи после истечения срока сделки в январе 2021 года.