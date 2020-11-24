Сухум, , 09:46 — REGNUM Президент Абхазии Аслан Бжания утвердил программу формирования общего социального и экономического пространства с Россией. Об этом сообщает пресс-служба главы абхазского государства.

«Цели программы направлены на создание благоприятных условий для полноценного участия Республики Абхазия в интеграционных процессах, реализуемых по инициативе и (или) содействии Российской Федерации», — говорится в сообщении пресс-службы.

В нем отмечается, что реализовать данные мероприятия планируется в течение двух или трёх лет. В этот срок в Абхазии необходимо «гармонизировать» законодательство в экономической, финансовой и социальной сферах, а также в энергетике и таможенном праве. Как говорится в сообщении, программа поможет укрепить государственность республики и поднять уровень благосостояния её жителей.

Стоит отметить, что программа была принята на основании договоренностей, которые заключили Бжания и президент России Владимир Путин 12 ноября во время встречи в Сочи.

Читайте ранее в этом сюжете: Президент Абхазии пригласил Путина посетить республику