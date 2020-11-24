Москва, , 09:41 — REGNUM Период «глобализма» и открытости в мировой торговле сменился «протекционистским» этапом, в ходе которого роль Всемирной торговой организации в качестве глобального торгового арбитра даже возрастает. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 24 ноября заявила доцент кафедры международного бизнеса и таможенного дела РЭУ им. Г.В. Плеханова Лада Прогунова. Так она прокомментировала предложение одного из руководителей ВТО снижать торговые барьеры в условиях пандемии.

«Главам государств следует прислушиваться к призывам ВТО, особенно сейчас, когда роль ВТО в регулировании международной торговой системы трансформируется. ВТО становится площадкой для обсуждения торговых инициатив вселенского масштаба, связанных с цивилизационными аспектами, к которым относится и призыв по снижению торговых барьеров на вакцины и лекарства в борьбе против мировой пандемии коронавируса, — сказала Прогунова. — Сейчас система разрешения споров ВТО работает как последний шанс для враждующих сторон, пусть и очень дорогостоящий, прийти к торговому перемирию перед развязыванием полномасштабной торговой войны. Хочется верить, что проблема с органом по разрешению споров ВТО скоро разрешится со сменой хозяина Белого дома».

Как подчеркнула Прогунова, за годы существования ВТО сформировалась глобальная система торговых правил, которая охватывает 98% всей мировой торговли.

«В полугодовом отчете ВТО о состоянии мировой экономики в условиях пандемии коронавируса, представленном 24 июля 2020 года, указывается, что с середины октября 2019 года по середину мая 2020 года члены ВТО внедрили 363 новых мер, 198 из которых направлены на содействие торговле, а 165 — на ограничение торговли, — пояснила экономист. — Большинство из них, 256 (около 71%), были связаны с пандемией».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Константин Ордов заявил, что нынешний экономический кризис станет началом переформатирования мировой торговли в интересах всех участников, в результате чего Россия сможет получить для себя более выгодные и справедливые условия, чем в рамках ВТО.

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