Майкоп, , 09:31 — REGNUM Реализация национальных проектов и региональных программ обсуждалась 23 ноября на совещании главы Республики Адыгея Мурата Кумпилова с членами правительства региона, главами муниципальных образований и городских округов, состоявшемся в режиме видеоконференции. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе главы Адыгеи.

Совещание главы республики Адыгея Мурата Кумпилова по реализации нацпроектов Пресс-служба главы Республики Адыгея

Как доложил премьер-министр РА Геннадий Митрофанов, на данный момент контрактация по нацпроектам превышает 95%, кассовое исполнение составляет около 75%. Мурат Кумпилов обратил внимание, что отдельные мероприятия в сфере здравоохранения, цифровизации и жилищных программ нуждаются в особом внимании, также нужно ускорить освоение лимитов по строительству ряда социальных объектов.

«Финансовый год заканчивается, коллеги, необходимо максимально эффективно использовать бюджетные средства. Важно в срок завершить намеченные мероприятия. Особенно эта задача касается глав муниципальных образований и городских поселений — все поручения должны исполняться своевременно», — сказал Мурат Кумпилов.

Как отмечалось на совещании, кассовое исполнение Индивидуальной программы социально-экономического развития Адыгеи достигло 61%. По мероприятиям, запланированным на 2020 год, все средства будут полностью освоены к 20 декабря.

Мурат Кумпилов напомнил о поручении по линии АРО ВПП «Единая Россия» о закупке необходимой компьютерной техники Адыгейской республиканской специальной библиотеке для слепых. По информации руководства исполкома регионального отделения партии, работа по данному поручению ведется.

Вице-премьер РА Наталья Широкова доложила, что в рамках исполнения поручения президента России рабочая группа подготовила республиканский законопроект, касающийся привлечения медицинских кадров в амбулаторное звено и скорую медицинскую помощь.

О завершении создания в Адыгее Центра управления регионом и Ситуационного центра в рамках указа президента России сообщил руководитель администрации главы РА и КМ РА Владимир Свеженец.

Глава Адыгеи Мурат Кумпилов подчеркнул, что отраслевые министерства совместно с руководителями территорий должны результативно взаимодействовать по всем направлениям нацпроектов и региональных программ.

«Эффективная реализация проектов в здравоохранении, образовании, жилищном строительстве и благоустройстве должна работать на повышение качества жизни людей. Нам необходимо действовать на опережение, чтобы вопросы граждан решались действенно и оперативно», — подчеркнул Мурат Кумпилов.