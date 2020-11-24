Москва, , 09:20 — REGNUM Правительство РФ поддержало законопроекты вице-спикера Госдумы Ирины Яровой («Единая Россия»), обязывающие страховщиков открыть для граждан информацию о размере страховой премии, передает корреспондент ИА REGNUM 24 ноября.

«В настоящее время доля страховой премии, получаемой страховщиками при участии посредников, доходит до 70% от общей суммы, собранной страховой премии. Данными законопроектами устанавливается обязанность страховщика в письменном виде информировать граждан о размере страховой премии, а именно — предоставлять информацию о том, как распределяется платеж: что из этой общей цены остается на компенсацию страхового случая, а какая сумма уходит на оплату услуг посредников», — пояснила Яровая.

Правительство РФ поддержало законопроект и отметило, что «предлагаемое изменение позволит страхователям, прежде всего физическим лицам, получить более полную и развернутую информацию о стоимости страховой услуги, а также оценить размер страховой премии, подлежащей возврату в случае досрочного расторжения договора страхования».