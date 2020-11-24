Москва, , 09:18 — REGNUM В октябре 2020 года самой продаваемой моделью Toyota в РФ стал кроссовер RAV4. Об этом сообщается на сайте «Автостат Инфо».

Всего за месяц российские автолюбители купили 3945 автомобилей RAV4. Это на 158% больше, чем год назад.

На втором месте разместилась модель Toyota Camry. Её предпочли 2433 покупателя, что на 5,8% меньше, чем в прошлом году. Тройку лидеров замыкает Toyota Land Cruiser. Объём реализации данной модели составил 571 единицу. Здесь падение продаж более существенное — 66%.

На четвёртом и пятом местах в модельном рейтинге разместились соответственно Toyota Corolla и Toyota Fortuner.

В общей сложности в прошлом месяце был продан 7791 автомобиль компании Toyota, что на 3,4% меньше, чем год назад, когда было реализовано 8062 авто японского бренда.

Ранее стало известно, что до конца 2020 года на европейском авторынке появится кроссовер Toyota Yaris Cross.

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