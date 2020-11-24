Сеул, , 09:31 — REGNUM В связи с сокращением объёмов производства риса из-за продолжительного сезона дождей и тайфунов правительство Южной Кореи намерено пустить в продажу рис из государственных резервов. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей министерства продовольствия, сельского, лесного и рыбного хозяйства.

По их словам, данное решение было принято 20 ноября.

Известно, что начиная с конца декабря на рынок поступит около 370 тыс. тонн риса из государственных резервов. Точный объём поставок на рынок будет определяться в зависимости от спроса.

Согласно данным статистической службы страны, в 2020 году объём производства риса сократился на 6,4% до 3,5 млн тонн.

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