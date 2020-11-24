Уфа, , 09:19 — REGNUM В Башкирии в 2024 году планируют повысить среднемесячную номинальную начисленную заработную плату работников. По сравнению с 2018 годом, это рост составит полтора раза. Об этом 24 ноября сообщает пресс-служба республиканского правительства.

По сообщению пресс-службы ведомства, данный вопрос рассматривался на заседании правительства региона.

Отмечается, что госпрограмма по регулированию рынка труда и поддержки занятости населения в Башкирии была пролонгирована до 2026 года. При этом общий объём её финансового обеспечения в 2021—2026 годах составит 7,5 млрд рублей, включая средства республиканского бюджета — 3,9 млрд рублей, средства федерального бюджета — 3,5 млрд рублей, а также внебюджетные источники — 1 млрд рублей.

Сообщается, что к 2026 году планируется достичь уровня безработицы не более 4,55%, а также повысить реальные располагаемые денежные доходы граждан в сравнении с прошлым годом c 100,3% до 102,5%. Кроме этого запланировано снижение уровня бедности в два раза: с 12,1% до 6,1% по сравнению с прошлым годом.

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