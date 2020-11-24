Пхеньян, , 08:53 — REGNUM В третьем квартале 2020 года КНДР нарастила закупку товаров медицинского назначения у России. Об этом сообщает радио «Свободная Азия» со ссылкой на данные таможенной службы РФ.

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Согласно опубликованным данным, в период с июля по сентябрь текущего года Северная Корея импортировала из РФ товары медицинского назначения на сумму $1,96 млн, что в 2,5 раза больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Общий объём поставок из России в КНДР в третьем квартале вырос в 1,4 раза, до $13,33 млн. В частности, 59,8% импортируемого товара пришлось на зерновые культуры, 14,8% — на товары медицинского назначения, 5,9% — на котельное оборудование.

Напомним, что в октябре текущего года Северная Корея закупила у Китая 6,61 млн шприцев на сумму $3,42 млн.

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Предполагается, что рост импорта товаров медицинского назначения связан с увеличением спроса на медицинские услуги по тестированию на COVID-19 или с завершающим этапом строительства больницы в Пхеньяне.