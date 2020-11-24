Нур-Султан, , 08:45 — REGNUM Министерство энергетики Казахстана рассматривает возможность газификации восточных регионов республики через строительство газопровода из России. Об этом 24 ноября заявил глава минэнерго Нурлан Ногаев на заседании правительства.

По его словам, с российской стороной прорабатывается вопрос строительства газопровода по маршруту Барнаул — Рубцовск — Семипалатинск — Усть-Каменогорск. Кроме того, в районе Семипалатинска возможно строительство отвода в сторону Павлодара.

Министр уточнил, что реализация проекта позволит газифицировать регионы с численностью населения в 2,1 млн человек. Ожидаемый объем потребления газа составит 2,3 млрд куб. метров в год.

В настоящее время российская компания Газпром и казахстанская КазТрансГаз создали рабочую группу. Премьер-министр Казахстана Аскар Мамин поручил подготовить концепцию газификации Восточно-Казахстанской области до 1 апреля 2021 года.

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