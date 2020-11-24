Нур-Султан, , 08:32 — REGNUM Депутаты парламента Казахстана одобрили соглашение с Азиатским банком развития (АБР) о займе в размере 908,6 млн евро, 24 ноября сообщает агентство «Казинформ».

Законопроект о ратификации соглашения представил министр финансов республики Ерулан Жамаубаев. Он напомнил, что соглашение подписано в рамках указа главы государства от 13 августа 2020 года. Деньги будут направлены на компенсацию дефицита бюджета в 2021 году.

Министр уточнил, что срок погашения первой части займа в размере 454,3 млн евро составляет десять лет, вторая часть займа предоставляется на пять лет. Ставка вознаграждения по кредиту высчитывается по формуле EURIBOR плюс 0,5%.

Жамаубаев добавил, что соглашение требует скорейшей ратификации, так как деньги зарезервированы АБР в рамках специальной программы по борьбе с пандемией коронавируса в 2020 году.

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