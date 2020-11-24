Барнаул, , 08:18 — REGNUM Министерство энергетики РФ своим приказом от 12.11.2020 №992 утвердило актуализированную схему теплоснабжения Барнаула на период до 2036 года. Об этом сегодня, 24 ноября, сообщает пресс-центр городской мэрии.

По словам чиновников, новый документ потребовалось актуализировать в связи с застройкой новых кварталов в столице Алтайского края, а также изменением структуры выработки, транспортировки и сбыта тепловой энергии.

По данным специалистов комитета по энергоресурсам и газификации Барнаула, большое внимание в документе уделено проработке вопросов, связанных с реализацией мероприятий ценовой зоны теплоснабжения и исполнением мероприятий по концессионным соглашениям. Объем инвестиций в систему теплоснабжения Барнаула составит 7,8 млрд рублей.

Как уже сообщало ИА REGNUM, отопительный сезон в Барнауле стартовал 2 сентября 2020 года.

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