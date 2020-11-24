Вашингтон, , 08:22 — REGNUM Второе место в списке наиболее богатых людей мира по данным Bloomberg Billionaires Index (BBI), рассчитываемого Bloomberg, занял руководитель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск.

Уточняется, что состояние основателя SpaceX в результате роста акций Tesla на фондовых торгах возросло на $7,2 млрд и стало составлять $127,9 млрд, что позволило Маску обойти находившегося на втором месте в рейтинге основателя корпорации Microsoft Билла Гейтса, состояние которого составляет $127,7 млрд.

При этом отмечается, что за прошедший год состояние Маска выросло на $100,3 млрд и это стало рекордным ростом за данный отрезок времени, который зафиксирован BBI.

На первом месте в списке самых богатых в мире людей по версии Bloomberg продолжает быть основатель компании Amazon Джефф Безос, чьё состояние оценивается в $182 млрд.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 ноября стало известно, что состояние американского инженера и бизнесмена, основателя компании SpaceX Илона Маска за прошедшую неделю возросло на $13,7 млрд.