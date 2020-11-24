Москва, , 08:15 — REGNUM Торги по нефти 23 ноября закрылись ростом. Нефть сорта Brent подорожала на 1,63%, до $45,77. Оптимизм на нефтяном рынке связан с успехом в разработке вакцин, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ИАЦ «Альпари» Владислав Антонов.

Также цены на нефть растут в связи с отличными данными по деловой активности в производственном секторе и секторе услуг США. На американской сессии цена повышалась до $46,09 за баррель.

Британский производитель лекарств AstraZeneca заявил, что его вакцина, разработанная совместно с Оксфордским университетом, может быть эффективна примерно на 90%.

На данный момент она показала среднюю эффективность — 70%, по итогам промежуточных испытаний в Великобритании и в Бразилии. Бычьи настроения также поддерживаются ожиданиями того, что ОПЕК+ продлят сделку по ограничению добычи нефти.

Темпы роста деловой активности в США в ноябре ускорились, достигнув самого высокого уровня более чем за 5,5 лет, несмотря на рост случаев заражения коронавирусом и ужесточение ограничений.

Производственный индекс Markit поднялся в ноябре до 56,7 с 53,4 в октябре (прогноз был 53). Тем временем индекс услуг вырос до 57,7 — самого высокого уровня с апреля 2015 года — с 56,9 месяцем ранее (прогноз был 55,0).

Сегодня, 24 ноября, на торгах в Азии баррель Brent стоит $46,42 (+1,42%). Если сегодня торги закроются выше $47, то на горизонте появится уровень $60 за баррель.

При текущих условиях покупатели к нему доберутся к середине января 2021 года. Промежуточными сопротивлениями выступят уровни $49 и $52,50.

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