Москва, , 08:19 — REGNUM На подготовку автомобилей к зиме владельцы машин в России осенью 2020 года потратили почти вдвое меньше средств, чем за тот же период год назад. Об этом 24 ноября сообщает «РИА Новости» со ссылкой на исследование «Платформы ОФД» и СберАвто.

Отмечается, что снижение спроса на различные категории товаров и услуг, которые необходимы для подготовки машины к зиме, наблюдался с 1 сентября по 22 ноября 2020 года. Так, больше всего снизились расходы на услуги автосервисов (на 48%).

«Средний чек затрат уменьшился на 24%, до уровня 4520 руб. за одно посещение автосервиса», — сообщается в исследовании.

Реализация незамерзающей жидкости для машин упала на 16% (в ноябре — на 11%). А вот средний чек оказался на эту категорию товаров оказался меньше на 3% по сравнению с прошлогодним показателем (средний чек 172 рублей).

Спрос наблюдался только в категории автомобильных покрышек. Так, продажи на шины возросли на 2% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. При этом в среднем чек на них вырос на 5%, до 14 210 рублей.

Напомним, в октябре 2020 года на 7% выросли продажи автомобилей на российском авторынке по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.

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