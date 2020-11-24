Оренбург, , 08:08 — REGNUM В Оренбурге муниципальные чиновники готовы заплатить из бюджета города 659 тыс. рублей за новогодний салют. Аукцион уже объявлен. Его итоги подведут 30 ноября.

Согласно тех заданию, продолжительность фейерверка составит восемь минут. В небо 31 декабря запустят 970 разноцветных залпов.

Стоит отметить, в 2019 году запросы мэрии были гораздо скромнее. Тогда услуги по организации новогоднего салюта оценивали в 200 тыс. рублей. За эти деньги исполнитель запускал в небо 890 разноцветных залпов.

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