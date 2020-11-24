Чебоксары, , 08:01 — REGNUM В Чебоксарах администрация города может увеличить цены на проезд в общественном транспорте с нового года. Власти ссылаются пандемию коронавируса и убыточность перевозок, а троллейбусное управление в очередной раз грозит банкротством. Данный вопрос был поднят на планёрке в мэрии, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации.

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Власти заявляют, что себестоимость поездки «гораздо выше» действующей оплаты. В МУП «Чебоксарское троллейбусное управление» (ЧТУ) отмечают, что из-за пандемии коронавируса пассажиропоток упал более чем на 30%, убыток предприятия прогнозируется в размере 183 млн рублей. В троллейбусном управлении также ссылаются на сложное экономическое положение, рост затрат на электроэнергию и обеспечение транспортной безопасности.

В первом полугодии на реструктуризацию долгов по электроэнергии предприятие получило 167 млн рублей кредита и 24 млн рублей муниципальной субсидии. В связи с этим директор ЧТУ Андрей Васильев предлагает увеличить стоимость проезда при оплате транспортной или банковской картой на 2 рубля, при оплате наличными средствами — на 4 рубля.

В мэрии также ссылаются на обращения от автобусных перевозчиков, которые просят увеличить стоимость проезда. По словам маршрутчиков, лизинговые компании не дают послаблений, и компаниям нечем платить.

В администрации Чебоксар уверяют, что решение о повышении платы за проезд будет принято «после тщательной проверки представленных расчётов».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее цены на проезд в Чебоксарах повышались 1 сентября 2019 года. В настоящее время билет при безналичной оплате в троллейбусах составляет 20 рублей, в автобуса — 21 рубль, при оплате наличными — соответственно 22 и 25 рублей.

Напомним, в ноябре в Чувашии установлен новый «рекорд» по числу выявленных за сутки случаев заражения — за 22 ноября ещё 110 случаев. С учётом ухудшения эпидемиологической обстановки в республике вводится ряд ограничений: с 24 ноября во всех муниципалитетах приостанавливается работа учреждений дополнительного образования, в Чебоксарах и Новочебоксарске старшеклассники переходит на дистанционное обучение, также вдвое сократили число спортсменов, которые одномоментно могут тренироваться в спортзалах и на открытом воздухе. Ограничительные меры коснулись и фуд-кортов: им можно работать только под заказ или навынос.