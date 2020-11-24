Барнаул, , 08:01 — REGNUM Эпидемия коронавируса в значительной степени повлияла на туристическую отрасль в Барнауле. Как сообщает сегодня, 24 ноября, официальный сайт столицы Алтайского края, несмотря на то, что география стран осталась на уровне 2019 года (69 стран мира), в Барнауле побывали всего 4769 иностранных туристов, что в два раза ниже аналогичного показателя предыдущего периода.

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Причём, судя по данным Управления по вопросам миграции ГУ МВД РФ по Алтайскому краю, количество иностранцев, приехавших познакомиться с Барнаулом непосредственно в туристических целях, снизилось в четыре раза (до 221 человека).

Также до 10 человек снизилось количество гостей, приезжающих в гуманитарных целях (связанных с мероприятиями гуманитарного, религиозного, культурного или спортивного характера), в аналогичном периоде 2019 года было 258 человек. С деловым и коммерческим визитами в Барнаул приезжали 327 человек, в 2019 году — 1479 человек.

Как уже сообщало ИА REGNUM, к неутешительному выводу пришли чиновники Алтайского края, сравнив доходы туристического бизнеса за первое полугодие 2019-го и текущего, 2020 года: оказалось, что они упали примерно на треть: с пяти миллиардов до чуть более 1,5 миллиарда рублей.

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