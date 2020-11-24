Казань, , 07:55 — REGNUM Крупный банк Татарии, который лишился лицензии три года назад, — «Татфондбанк» требует с АО «Страховое общество газовой промышленности» (СОГАЗ) более 22 млн рублей. Исковое заявление арбитраж Москвы пока не принял, передаёт ИА REGNUM.

Иск от республиканского банка, где более 40% доли имели власти региона, поступил в суд 18 ноября 2020 года. Сумма требований — 22,365 млн рублей, но детали пока неизвестны.

В то же время в январе 2020 года арбитраж отказал в удовлетворении иска ООО «Парнас» из Сургута, которое занималось розничной торговлей одеждой. В рамках дела с компании «СОГАЗ» требовали «страховое возмещение по договору №1913 РТ 0237 страхования имущества юридических и физических лиц от огня и других опасностей от 06.12.2013 г. в размере 22 365 000 рублей». ТФБ участвовал в споре третьим лицом.

Истец, который к тому моменту был уже банкротом, заявил, что в ночь на 2 декабря 2018 года «произошёл пожар на застрахованном объекте» — в двухэтажном здании в Нефтеюганске, что «привело к гибели указанного застрахованного имущества». В возбуждении уголовного дела по факту пожара было отказано. Также суд отказался удовлетворить иск о выплате страховки, так как договор страхования был заключен в пользу «Татфондбанка» «в части страховой выплаты в размере неисполнения страхователем обязательств по кредитному договору» от 2013 года. В июне решение устоялось в арбитраже Московского округа.

Напомним, ТФБ на момент отзыва лицензии в 2017 году по размеру активов был на 42-м месте в РФ. На октября 2020 года его долги перед 18 107 кредиторами превышали 169,081 млрд рублей.