Нью-Йорк, США, , 07:56 — REGNUM Предприниматель Илон Маск, возглавляющий американские компании Tesla и SpaceX, 23 ноября поднялся на второе место в рейтинге богатейших людей мира, потеснив одного из основателей Microsoft Билла Гейтса. Об этом свидетельствуют данные Bloomberg Billionaires Index (BBI), который рассчитывает агентство Bloomberg.

Занять второе место с минимальным перевесом Маску удалось благодаря тому, что акции Tesla, подорожавшие в ходе торгов 23 ноября, добавили к личному богатству предпринимателя ещё $7,2 млрд, увеличив его до размера примерно $128 млрд. Билл Гейтс, откатившийся на третье место, в настоящее время также владеет состоянием около $128 млрд.

Первую строчку рейтинга Bloomberg уже в течение трёх лет с огромным отрывом продолжает удерживать глава корпорации Amazon Джефф Безос — $183 млрд.

Bloomberg отмечает, что ещё никому из 500 богатейших людей мира не удалось добиться такого стремительного увеличения своего личного капитала — примерно на $100 млрд за 12 месяцев.

Как сообщало ИА REGNUM, предприниматель Илон Маск вечером 18 ноября оттеснил с третьего места в рейтинге богатейших людей мира главу Facebook Марка Цукерберга.

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