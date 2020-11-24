Кемерово, , 07:19 — REGNUM Кемеровская область получит дополнительные федеральные средства на выполнение социальных обязательств и борьбу с распространением коронавируса. Регион вошел в число 39 регионов России, которые получат деньги на поддержание стабильности бюджетной системы. Об этом ИА REGNUM сообщили в правительстве Кузбасса.

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"В этом году мы недополучили значительный объём доходов из-за пандемии коронавируса, поэтому федеральные средства позволят нам решить несколько важных бюджетных задач, — отметил губернатор области Сергей Цивилёв. — В приоритете выполнение социальных обязательств перед гражданами, в том числе своевременная выплата всех пособий и субсидий, а также поддержка системы здравоохранения».

Регион получит чуть более 5 млрд рублей. Средства выделят из резервного фонда правительства РФ.