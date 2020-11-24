Шанхай, Китай, , 06:49 — REGNUM Шанхайская и Шэньчжэньская фондовые биржи привлекли в октябре 1,12 млн новых инвесторов, что на 41,11% в годовом исчислении, сообщает агентство Синьхуа.

Однако, этот показатель снизился на 27,33% по сравнению с сентябрем текущего года, если верить данным компании China Securities Depository and Clearing Corporation Limited. К концу октября общее число инвесторов в ценные бумаги составило 174,62 млнчеловек, что на 10,44% больше, чем годом ранее.

Данный рос имел место на фоне недавно возымевшей место устойчивой динамики восстановления на рынке акций двух бирж после ущерба, нанесенного эпидемией нового коронавируса.