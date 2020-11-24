Пекин, , 06:45 — REGNUM Суммарный объем грузовых перевозок Китая, являющийся показателем экономической активности, в октябре быстрее рос, чем месяцем ранее, что говорит об устойчивом восстановлении страны после эпидемии COVID-19, сообщает агентство Синьхуа.

Объем грузоперевозок в стране продолжил показывать позитивный рост на протяжение шести месяцев подряд, увеличившись на 7,2% в годовом исчислении за октябрь. Это было выше 5,6% роста в сентябре, сообщили в Национальной комиссии развития и реформы КНР.

За первые 10 месяцев года железные дороги Китая перевезли в общей сложности 3,73 млрд тонн грузов, что на 3,1% больше, чем за аналогичный период прошлого года. В октябре объем железнодорожных перевозок в стране вырос на 3,2% по сравнению с прошлым годом и составил 408 млн тонн.