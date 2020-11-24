Шицзячжуан, Китай, , 06:40 — REGNUM Объем внешней торговли провинции Хэбэй на севере Китая вырос на 6% в годовом исчислении до 351,49 млрд юаней (около $53,43 млрд) за первые 10 месяцев года, сообщает агентство Синьхуа.

По данным таможни города Шицзячжуан, столицы региона, общий рост был обеспечен за счет сектора импорта, который прибавил 12,4% в годовом исчислении, достигнув отметки 152,97 млрд юаней за данный период. Объем экспорта составил 198,52 млрд юаней в период с января по октябрь, что ан 1,6% больше в годовом исчислении.

Железная руда и соевые бобы были одними из основных статей, которые способствовали росту объема импорта, увеличившись на 18,5% и 70,7% соответственно, до примерно 107,29 млн тонн и 6,2 млн тонн в течение этого периода.

Провинция Хэбэй является ведущим производителем железа и стали в Китае, а также крупным потребителем железной руды.