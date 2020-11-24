Пекин, , 06:32 — REGNUM Продажи промышленных роботов в Китае продолжили падать в 2019 году, но при этом Китай продолжил удерживать позицию мирового лидера в сфере продаж седьмой год подряд, сообщает 23 ноября агентство Синьхуа.

Пол данным Китайского альянса промышленных роботов (CRIA), продажи роботов упали ан 8,6% в годовом исчислении до 144 тыс. единиц в 2019 году. Падение оказалось ан 7,7 процентных пункта сильнее, чем в 2018 году.

Продажи роботов иностранных брендов составили около 99 тыс. единиц, что на 12,2% меньше, чем годом ранее, в то время как продажи отечественных брендов достигли примерно 45 тыс. единиц, незначительно увеличившись на 0,8%.