Челябинск, , 06:11 — REGNUM В Челябинске подорожал хлеб от одного из местных производителей. Об этом местные жители сообщили представителям СМИ.

По данным 74.ru, буханка белого хлеба поднялась в цене с 25 рублей до 31-го. Батон «Фёдоровский» теперь стоит в разных местах 38−40 рублей.

На предприятии «Первый хлебокомбинат» подтвердили, что с 19 ноября подняли цены. Рост составил в среднем 10%. Отметим, в разных городах Урала тоже растут цены на хлеб. Также в октябре резко подорожал сахарный песок.