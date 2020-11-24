Москва, , 05:56 — REGNUM Все страховые пенсии в России будут проиндексированы в следующем году на 6,3% сообщила 24 ноября заместитель председателя комитета Совета Федерации по социальной политике Елена Бибикова в интервью «Парламентской газете».

«В сентябре во время встречи с сенаторами президент (России) Владимир Путин вновь подчеркнул: как бы ни складывалась социально-экономическая ситуация в стране, страховые пенсии будут проиндексированы на 6,3 процента», — напомнила она.

Она отметила, что названный процент индексации почти вдвое превысит прогнозируемый по итогам 2020 года уровень инфляции в 3,7−3,8%, а фактическая величина выплаты вырастет примерно на тысячу рублей.

Кроме того, ежемесячные денежные выплаты получат многие категории граждан, в частности, ветераны боевых действий, инвалиды всех категорий. Индексация этих выплат будет произведена 1 февраля 2021 года.

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