Цзинань, Китай, , 05:22 — REGNUM Китайская компания China National Heavy Duty Truck Group или иначе Sinotruk официально запустила в работу фабрику сборки тяжелых грузовиков, сообщает агентство Синьхуа.

Мощность сборки может достигать 100 тыс. тяжелых грузовиков в год. Поект расположен в районе Лайву города Цзинань, столице провинции Шаньдун на востоке Китая. Общий объем инвестиций в него составил 15 млрд юаней (около $2,3 млрд), а площадь фабрики составляет 207 га.

Завод может получать доход в размере 35 миллиардов юаней при ежегодной уплате налогов в размере 2,5 миллиардов юаней, заявил крупнейший производитель тяжелых грузовиков

В будущем предприятие будет применять технологии новой энергетики, автономного вождения и искусственного интеллекта для модернизации своих традиционных грузовиков до «интеллектуальных».