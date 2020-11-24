Шанхай, Китай, , 05:18 — REGNUM Объем оплаченных иностранных инвестиций в Шанхае вырос на 6,2% в годовом исчислении за первые десять месяцев года, сообщает агентство Синьхуа.

Фактическое использование иностранных инвестиций в Шанхае достигло около $17,2 млрд с января по октябрь, согласно данным, опубликованным Шанхайской муниципальной торговой комиссией.

Шанхайские власти издали первое в Китае местное постановление, касающееся иностранных инвестиций, упорядочивающее инвестиционные процедуры для иностранных инвесторов всесторонне защищающее их права и интересы.

В настоящее время Шанхай располагает 763 региональными штаб-квартирами транснациональных корпораций и 477 научно-исследовательскими центрами с иностранными инвестициями.